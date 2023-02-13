60-80% Сєвєродонецька залишається без комунікацій

60-80 % Сєвєродонецька, який перебуває під контролем російських військ з кінця червня, залишається без комунікацій.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської адміністрації Олександр Стрюк, інформує Радіо Свобода.

«Будинки, які більш-менш вціліли, намагаються облаштувати для проживання військових. Частини кварталів – заживили електрикою. Завозять модульні котельні, які намагаються кустарно приєднати до обірваних мереж. Але 60-80% міста перебуває без комунікацій, тому це острівці життя, які роблять суто під своїх», – зазначає Стрюк.

За його словами, медикаменти завозять із Росії, проте їх бракує. У місцевій лікарні є мінімальна кількість медичного персоналу – із Сєвєродонецька, а також з окупованого Луганська.

Також Стрюк заявив, що в окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині збільшується кількість військових РФ, а рівень смертності цивільних зріс в декілька разів.