​Польща уже надала Україні 250 танків Т-72, – Моравецький

У планах Польщі передати Збройним силам ще 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моревецький заявив про те, що його країна передала Україні 250 пострадянських танків Т-72.

Про це глава польського уряду заявив на пресконференції.

За словами Моравецького, Польща має намір передати Збройним силам ще 60 модернізованих танків Т-72 і PT-91 Twardy.

"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", – сказав він.

Нагадаємо, Польща планує щомісяця здійснювати військову підготовку двох батальйонів Збройних сил України. Місія з навчання підрозділів ЗСУ пропонує українській стороні комплексний пакет щодо підготовки українських військ до бойових дій. Він також має включати безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання.

Тренування українських підрозділів відбувається в рамках місії ЄС, у якій Польща виступила одним з головних організаторів і зробила найбільший внесок, зокрема здійснюючи управління місією на операційному рівні. Штаб місії створено на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході країни.