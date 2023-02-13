Під Бахмутом загинув поліцейський Богдан Бондарчук

Поліцейському було 40 років.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський “Корпусу оперативно-раптової дії” поліції Чернігівщини Богдан Бондарчук.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Чернігівської області.

Лейтенант поліції Богдан Бондарчук 20 років служив в органах внутрішніх справ. У колективі Богдана згадують як вірного побратима, що завжди готовий підставити дружнє плече допомоги. Поліцейський був турботливим сім’янином та разом з дружиною ростив трьох дітей. Найменшій доньці Богдана – 1 рік.

Фото: Поліція Чернігівської області

З перших днів повномасштабного ворожого вторгнення правоохоронець зі зброєю в руках ніс службу у Чернігові та виконував службові завдання з оборони міста.

Під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області Богдан Бондарчук загинув внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

Нагадаємо, на фронті у Донецькій області загинув воїн 58-ї бригади, журналіст “Юридичної газети” Олексій Борис.