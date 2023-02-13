РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, серед них – два ракетоносії

В Азовському морі – один ворожий корабель, у Середземному – 10 російських суден.

Сьогодні Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 своїх кораблів, зокрема два ракетоносії, які оснащені загалом вісьмома крилатими ракетами типу “Калібр”.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі присутній один ворожий корабель. У Середземному морі зафіксована присутність десяти російських суден, п’ять з яких – носії “Калібрів” із загальним залпом – 72 ракети.

Нагадаємо, зранку повідомлялося, що Росія утримує у Чорному морі 12 кораблів, серед них – два підводних ракетоносії.