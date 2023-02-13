Його підозрюють у порушенні встановленого порядку держреєстрації лікарських засобів.

Співробітники Служби безпеки викрили протиправну діяльність колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я, якого уряд звільнив минулого тижня.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Експосадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів). Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Як свідчать матеріали розслідування, колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості. Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

"Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у «прискореному» режимі", - зазначили в СБУ.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.

Фото: СБУ

В СБУ не називають прізвища затриманого, однак з відкритих джерел зрозуміло, що це - Олександр Комаріда.

Нагадаємо,Кабінет міністрів призначив Олександра Комаріда заступником міністра охорони здоров'я в червні 2021 року . До призначення Комаріда обіймав посаду гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ.