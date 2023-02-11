СБУ повідомила про підозру голові Слідкому РФ Бастрикіну

СБУ повідомила про підозру голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, який сприяє масовим репресіям у захоплених районах України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У ході слідчих дій СБУ зібрала масштабну доказову базу на очільника Слідчого комітету РФ. Зокрема, задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України. Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні.

Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію та захоплення частини східних та південних областей України. Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику слідкому РФ про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році);

ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році).

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала обґрунтовані докази вини ще двох керівників окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Херсонської області.