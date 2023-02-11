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Зенітні гармати L-70 від Литви уже в Україні, - литовський міністр

Про це Анушаускас повідомив у своєму твітері.

Зенітні гармати L-70 від Литви уже в Україні, - литовський міністр
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Шведські зенітні гармати L-70 уже прибули в Україну.

Про це написав у своєму твітері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, в нашу державу доставили партію такої допомоги.

"Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну", - йдеться в дописі литовського міністра.

Нагадаємо, у січні Литва повідомила, що в межах нового пакету військової допомоги Україні передасть два гелікоптери Mi-8, десятки зенітних установок і боєприпаси.

Українські інструктори в Литві протягом двох останніх тижнів проходили навчання роботі з зенітними установками L-70.

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