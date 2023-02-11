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Синєгубов попередив про загрозу ракетних ударів по Харківщині

ОВА закликає не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Синєгубов попередив про загрозу ракетних ударів по Харківщині
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Влада Харківської області попередила про загрозу ракетних ударів та атак безпілотників протягом дня.

Про це керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов написав у Телеграм.

"Увага! Жителі Харкова та області. Сьогодні протягом дня зберігається загроза ворожих ракетних ударів та атак дронів. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та не покидайте укриттів до відбою", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що у ніч на 11 лютого російські окупанти двічі атакували територію Одещини авіацією. Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби. А з берегового ракетного комплексу з території Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.

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