Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника у звільнених районах Луганської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ним виявився колишній працівник місцевого фермерського господарства, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників. Він запропонував рашистам використовувати його приватний будинок як казарму для проживання особового складу окупаційних угруповань. Таким чином там розмістили 14 загарбників, а також зробили ворожий склад зброї та боєприпасів.

Для «розквартирування» інших російських окупантів їхній поплічник «зливав» адреси місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію.

Встановлено, що на початку березня минулого року рашисти обстріляли одне із селищ району, а потім вигнали людей з домівок. Після цього окупанти заходили в покинуті оселі та викрадали майно громадян.

Награбовані речі передавали колаборанту, який доправляв їх до захопленого Луганська для продажу або передачі родичам бойовиків, які там проживали. А звідти привозив окупантам горілку та цигарки.

Крім того, зловмисник на власному автомобілі перевозив російських командирів і трактором допомагав витягувати з бруду їхні бронетранспортери.

За співпрацю з агресором він отримав перепустку, яка дозволяла вільно пересуватись на тимчасово окупованій території сходу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще двох керівників окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Херсонської області.