​Українські бійці ліквідували іще 1140 російських окупантів

LB.ua в Google News

За минулу добу українські захисники ліквідували 1140 російських окупантів. Станом на 11 лютого армія РФ втратила вже орієнтовно 136880 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати рашистів станом на 11 лютого такі:

танків /‒ 3267 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,

артилерійських систем – 2270 (+19) од,

РСЗВ – 463 (+0) од,

засоби ППО ‒ 234 (+1) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),

крилаті ракети ‒ 857 (+61),

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 214 (+3).

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу українські військові збили 61 ракету РФ та 22 дрони.

Днями внаслідок удару по аеродрому в Бердянську було знищено понад сотню окупантів.