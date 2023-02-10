Росія запам'ятає “великі події” 23 та 24 лютого, - Кулеба

РФ запам'ятає “великі події”, котрі відбудуться 23 та 24 лютого, і будуть присвячені обговоренню агресії Росії проти України.

Про це сказав в інтерв'ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що можливе виключення Росії з Ради безпеки ООН неминуче затягнеться. Але дні 23 та 24 лютого будуть присвячені виключно агресії Росії проти нашої держави та майбутній перемозі України.

Кулеба анонсував, що в ці дні весь світ “працюватиме у правильному напрямку".

"Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях", – сказав голова української дипломатії.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба пов'язує візит президента Володимира Зеленського до Великобританії з наміром посилити військовий потенціал держави.