Росія провокує і запускає ракети по кордону з країнами-членами НАТО, – Ігнат

Уламки збитих Україною російських ракет можуть летіти на відстань понад 10 км та падати на території інших держав, тому ворог провокує і запускає їх ближче до кордону.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Окупанти намагаються провокувати, запускаючи ракети по самому кордону із країнами-членами НАТО: я маю на увазі і Польщу, коли з Білорусі ракети атакують. Очевидно, для чого це робиться – щоб відпрацьовувала наша система ППО. Зрозуміло, що ми будемо себе захищати, наших громадян, об’єкти критичної інфраструктури, будемо вражати ці ракети”, – зазначив він.

Ігнат додав, що внаслідок цього уламки ракет можуть летіти ще 10 кілометрів, а то і більше, і падати на території суміжних держав.

“Окупанти це прекрасно розуміють і спеціально провокують на такі дії. Це ще один цинічний образ російського керівництва, яке проводить такі провокації”, – наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, сили ППО знищили 61 крилату ракету з 71, які випустив сьогодні ворог по території України.

Раніше повідомлялося, що дві російських ракети перетнули кордон з Молдовою та Румунією. Після цього вони повернулися у український повітряний простір. Міністерство оборони Румунії, яка є членом НАТО, заперечило, що під час ранкової атаки російська ракета зайшла в повітряний простір країни.