​Сили ППО знищили 61 крилату ракету з 71, які випустив сьогодні ворог, – Повітряні сили

Сьогодні росіяни атакували з повітря вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що із кораблів у Чорному морі ворог атакував крилатими ракетами морського базування типу “Калібр”.

“Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, “Калібр” (в т.ч. нічні пуски)”, – йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе “Shahed-136/131”.

Нагадаємо, РФ з ночі розпочала атакувати Україну ракетами та безпілотниками. Внаслідок ракетної атаки є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема зафіксовано влучання в Запоріжжі, Хмельницькому, Києві та області, на Дніпропетровщині та Харківщині.