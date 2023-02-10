Унаслідок обстрілу Херсона важко поранено літню жінку

У п’ятницю, 10 лютого, близько полудня російські військові обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Ворог завдав удару по багатоповерхівці.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів.

“Через російський обстріл постраждала літня жінка. Її з осколковими пораненнями бригада “швидкої” доставила до лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані, медики борються за її життя”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська вкотре обстрілювали місто Херсон. Через ворожі удари пошкоджене приміщення залізничного вокзалу.