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Унаслідок обстрілу Херсона важко поранено літню жінку

Постраждала перебуває у лікарні.

Унаслідок обстрілу Херсона важко поранено літню жінку
Скріншот відео
Фото: Херсонська ОВА

У п’ятницю, 10 лютого, близько полудня російські військові обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Ворог завдав удару по багатоповерхівці.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів.

“Через російський обстріл постраждала літня жінка. Її з осколковими пораненнями бригада “швидкої” доставила до лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані, медики борються за її життя”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська вкотре обстрілювали місто Херсон. Через ворожі удари пошкоджене приміщення залізничного вокзалу.

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