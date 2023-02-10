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ЗСУ знищили 61 російську крилату ракету та 5 безпілотників, – Залужний

Росіяни здійснили 71 запуск крилатих ракет і 35 – з С300. 

ЗСУ знищили 61 російську крилату ракету та 5 безпілотників, – Залужний
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Збройні сили України знищили 61 крилату ракету ворога і пʼять ударних дронів. Росіяни з 21:50 9 лютого до 12 години 10 лютого випустили 71 крилату ракету та 35 ракет комплексу С300.

43 ракети – це Х-101/Х-555, ще 28 – "Калібр". Також росіяни застосували сім ударних БпЛА типу Shahed, повідомив у Телеграм Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

"Силами і засобами Збройних Сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів. Авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ціллю ворога знову стали обʼєкти інфраструктури. Є влучання в Хмельницькій,Дніпропетровській, Харківській областях, Запоріжжі. Ворог уночі бив безпілотниками та ракетами С-300 і "Калібрами", вранці – з авіації та кораблів. 

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