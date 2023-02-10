На Львівщині на дорогу впала російська ракета, що не розірвалася

Надзвичайники працюють над її знешкодженням.

У Львівській області біля населеного пункту Кізлів на дорогу впала та не розірвалася ворожа ракета.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі, за його словами, перекрито рух транспорту на автодорозі "Київ - Чоп".

"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не розірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема", - написав Козицький.

Голова ОВА зазначив що, патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва, через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, що їдуть у напрямку столиці, патрульні скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль - Львів - Рава-Руська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині працює ППО.

Сьогодні вранці Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога зранку була оголошена по всій Україні.