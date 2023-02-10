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​Через знеструмлення ділянок затримуються вісім рейсів із 65, - "Укрзалізниця"

Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована.

​Через знеструмлення ділянок затримуються вісім рейсів із 65, - "Укрзалізниця"
Фото: Міністерство інфраструктури України

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні п'ять із 65 рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 5 хвилин і більше, ще три поїзди - затримуються на більше ніж півгодини.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

"Пересаджуємо пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою. Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково", - йдеться також у повідомленні.

Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, там є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.

В УЗ нагадали, що  що на залізничних вокзалах відкрито "Пункти незламності", а на найбільших – працюють "Фортеці незламності", де можна зігрітися безкоштовним чаєм, зарядити гаджети та знайти гарантований зв’язок.

"Також нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, ми з тим же квитком посадимо на наступний рейс аналогічного напрямку", - наголосили в УЗ.

Зазначаєтсья, що київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, у тому числі - мостами між лівим та правим берегом Києва.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила співробітника Укрзалізниці, який коригував ракетні удари росіян по Києву.

 

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