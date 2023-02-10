Є ворожі влучання по об’єктах енергосистеми в східному, західному, південному регіонах, - “Укренерго”

Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Внаслідок нічної атаки є ворожі влучання по об’єктах енергосистеми в східному, західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Атака триває.

Фото: Укренерго

Нагадаємо, вночі 10 лютого росіяни обстріляли Україну ракетами та дронами-камікадзе “Шахед”.