Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Зеленський виступив у Європарламенті
Зеленський виступив у Європарламенті
ГоловнаСуспільствоВійна

Є ворожі влучання по об’єктах енергосистеми в східному, західному, південному регіонах, - “Укренерго”

Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Є ворожі влучання по об’єктах енергосистеми в східному, західному, південному регіонах, - “Укренерго”
Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки є ворожі влучання по об’єктах енергосистеми в східному, західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”. 

“Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Атака триває.

Фото: Укренерго

Нагадаємо, вночі 10 лютого росіяни обстріляли Україну ракетами та дронами-камікадзе “Шахед”. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також