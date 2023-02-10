Цієї ночі ППО знищила пʼять ракет "Калібр" і пʼять безпілотників

Уночі 10 лютого Росія завдала ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України. Ворог випустив сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" – із російського фрегата у Чорному морі.

Сили ППО знищили пʼять "Калібрів" і пʼять безпілотників, повідомили в Повітряних силах.

"Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області). По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО. Близько 8.30 здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Залишайтесь в укритті!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загроза ракетного удару зараз зберігається для всієї країни. В регіонах превентивно вимкнули енергопостачання.