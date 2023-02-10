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Росія за добу втратила 730 окупантів і сім артилерійських систем, – Генштаб

Також у ворога поменшало танків. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 10 лютого 2023 орієнтовно склали 135 740 осіб. 730 окупантів були ліквідовані захисниками минулої доби.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

  • танків – 3258 (+3) 
  • бойових броньованих машин – 6471 (+3)
  • артилерійських систем – 2251 (+7)
  • РСЗВ – 463 (+0)
  • засоби ППО – 233 (+1)
  • літаків – 295 (+0)
  • гелікоптерів – 286 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
  • крилаті ракети – 796 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
  • спеціальна техніка – 211 (+0).

Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив масовану атаку по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, є влучання і по обʼєкту інфраструктури у Хмельницькій області. В Запоріжжі за годину зафіксували 17 "прильотів". 

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