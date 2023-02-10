Росія за добу втратила 730 окупантів і сім артилерійських систем, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 10 лютого 2023 орієнтовно склали 135 740 осіб. 730 окупантів були ліквідовані захисниками минулої доби.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:
- танків – 3258 (+3)
- бойових броньованих машин – 6471 (+3)
- артилерійських систем – 2251 (+7)
- РСЗВ – 463 (+0)
- засоби ППО – 233 (+1)
- літаків – 295 (+0)
- гелікоптерів – 286 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
- крилаті ракети – 796 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
- спеціальна техніка – 211 (+0).
Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив масовану атаку по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, є влучання і по обʼєкту інфраструктури у Хмельницькій області. В Запоріжжі за годину зафіксували 17 "прильотів".