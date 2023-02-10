Росія за добу втратила 730 окупантів і сім артилерійських систем, – Генштаб

Також у ворога поменшало танків.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 10 лютого 2023 орієнтовно склали 135 740 осіб. 730 окупантів були ліквідовані захисниками минулої доби.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 3258 (+3)

бойових броньованих машин – 6471 (+3)

артилерійських систем – 2251 (+7)

РСЗВ – 463 (+0)

засоби ППО – 233 (+1)

літаків – 295 (+0)

гелікоптерів – 286 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)

крилаті ракети – 796 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)

спеціальна техніка – 211 (+0).

Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив масовану атаку по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, є влучання і по обʼєкту інфраструктури у Хмельницькій області. В Запоріжжі за годину зафіксували 17 "прильотів".