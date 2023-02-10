Росіяни обстріляли Харків, цілили по об‘єктах критичної інфраструктури

Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Російська армія о четвертій ранку завдала серію ударів по Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням”, – написав він у Телеграмі.

Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються.

Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, зафіксовано майже 10 вибухів.

Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили у Києві та більшості областей України. Станом на 04:09 було тихо у Закарпатській, Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях.