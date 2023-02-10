Росіяни заселяють військових у бази відпочинку навколо Бердянська

Росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо міста Бердянськ Запорізької області, перетворюючи цивільні об’єкти у військові цілі.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За словами місцевих, російських солдат розміщують в закладах відпочинку вздовж лінії бердянської коси. Місцевим заборонили вільне пересування в цих районах, а тих хто проживав поруч відселили.

Схожа ситуація в Пологах, де ворог обходить приватні будинки й шукає місце для розташування новоприбулих окупантів.

“Центр національного спротиву нагадує, що ви можете повідомити розташування ворога в вашому населеному пункті й тим самим допомогти ЗСУ пришвидшити звільнення міста. Інформацію можна надати за посиланням”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок удару по аеродрому в Бердянську знищено більше ста окупантів. Також пошкоджено російський склад з боєприпасами та паливом і радіолокаційну станцію.