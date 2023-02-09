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Українські військові будуть навчатись у Бельгії на підводних дронах

Ці дрони Україні передала саме Бельгія.

Українські військові будуть навчатись у Бельгії на підводних дронах
Фото: Людивін Дедондер

Сьогодні , 9 лютого, бійці ЗСУ прибули до Бельгії для навчання в рамках місії EUMAM. 

Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

“Вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну”, - написала вона.

 

Дедондер додала, що висловила українським військовим свою глибоку підтримку та підкреслила їх мужність, виявлену протягом майже року.

Нагадаємо, 27 січня уряд Бельгії ухвалив рішення про виділення пакета військової допомоги для України на суму 92 млн євро.

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