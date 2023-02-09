Українські військові будуть навчатись у Бельгії на підводних дронах

Ці дрони Україні передала саме Бельгія.

Сьогодні , 9 лютого, бійці ЗСУ прибули до Бельгії для навчання в рамках місії EUMAM.

Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

“Вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну”, - написала вона.

Дедондер додала, що висловила українським військовим свою глибоку підтримку та підкреслила їх мужність, виявлену протягом майже року.

Today we are welcoming 🇺🇦 soldiers in Belgium as part of the #EUMAM mission. They will undergo training on the underwater systems delivered by Belgium to Ukraine. I’ve expressed them my profound support and saluted the courage shown for almost a year now. pic.twitter.com/owZyKE51Jm — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) February 9, 2023

Нагадаємо, 27 січня уряд Бельгії ухвалив рішення про виділення пакета військової допомоги для України на суму 92 млн євро.