Резніков не виключає отримання Україною військових кораблів

Все більше різноманітної зброї надходить до України.

Україна отримує військову допомогу, про яку донедавна можна було лише мріяти.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що рік тому ніхто б не повірив, що ЗСУ матимуть на озброєнні “Стінгери”. Втім, Литва стала першою країною, яка надіслала Україні ці ПЗРК.

“Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?”, - запитав Резніков.

Only a year ago, nobody would have believed that #UAarmy would be armed with Stingers.

Lithuania became the first country who sent us these MANPADS.

So, can anyone now say that it would be impossible to get warships…?

🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/wMHSLzK1vJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2023

Нагадаємо, за поданням міністра оборони Олексія Резнікова уряд ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони. Уряд дозволив розмістити Delta в "хмарі" за межами України, це дасть змогу захистити систему від ракетних і кібератак ворога.