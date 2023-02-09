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Резніков не виключає отримання Україною військових кораблів

Все більше різноманітної зброї надходить до України.

Резніков не виключає отримання Україною військових кораблів
Фото: EPA/UPG

Україна отримує військову допомогу, про яку донедавна можна було лише мріяти.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що рік тому ніхто б не повірив, що ЗСУ матимуть на озброєнні “Стінгери”. Втім, Литва стала першою країною, яка надіслала Україні ці ПЗРК.

“Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?”, - запитав Резніков.

Нагадаємо, за поданням міністра оборони Олексія Резнікова уряд ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони. Уряд дозволив розмістити Delta в "хмарі" за межами України, це дасть змогу захистити систему від ракетних і кібератак ворога.

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