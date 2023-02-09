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Херсонщину відвідала делегація ООН

До Херсона гуманітарним конвоєм доправили NFI, засоби гігієни, ремонтні комплекти, ліки та медичне обладнання.

Херсонщину відвідала делегація ООН
Фото: Херсонська ОВА

Делегація ООН відвідала Херсонську область.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

В область прибули  постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг і голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін.

За інформацією ОВА, до Херсона міжнародні партнери гуманітарним конвоєм доправили NFI, засоби гігієни, ремонтні комплекти, ліки та медичне обладнання.

Загалом Херсонщина отримала вже 14 таких конвоїв.

Нагадаємо, раніше до прифронтового міста Соледар у Донецькій області прибув перший вантаж гуманітарної допомоги від ООН.

Тим часом у Європі почали роботу перші хаби збору техніки для українців.

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