В Європі почали роботу перші хаби збору техніки для українців

В межах ініціативи Laptops for Ukraine у європейських містах запрацювали перші 11 хабів збору техніки для українців, котрі постраждали від війни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що соціально відповідальні європейські компанії можуть взяти участь у зборі ноутбуків, планшетів та смартфонів. Зібрана техніка призначена для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від нападу Росії.
Наразі хаби збору техніки встановлені в таких містах Європи:
- Париж
- Трієр
- Гранада
- Ойпен
- Антверпен
- Брюссель
- Карлові Вари
- Прага
- Любляна
- Таллінн
- Орадя
Більше інформації можна отримати на порталі проєкта.
Нагадаємо, міністерство цифрової трансформації запустило проєкт, в рамках якого учні 12 навчальних закладів, зруйнованих внаслідок російської агресії, отримають п'ять тисяч планшетів для навчання.