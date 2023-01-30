В Європі почали роботу перші хаби збору техніки для українців

В межах ініціативи Laptops for Ukraine у європейських містах запрацювали перші 11 хабів збору техніки для українців, котрі постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що соціально відповідальні європейські компанії можуть взяти участь у зборі ноутбуків, планшетів та смартфонів. Зібрана техніка призначена для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від нападу Росії.

Наразі хаби збору техніки встановлені в таких містах Європи:

Париж

Трієр

Гранада

Ойпен

Антверпен

Брюссель

Карлові Вари

Прага

Любляна

Таллінн

Орадя

Більше інформації можна отримати на порталі проєкта.

Нагадаємо, міністерство цифрової трансформації запустило проєкт, в рамках якого учні 12 навчальних закладів, зруйнованих внаслідок російської агресії, отримають п'ять тисяч планшетів для навчання.