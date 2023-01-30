Росія може провести ще одну хвилю мобілізації, - британська розвідка

"Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити потребу у великій кількості особового складу".

Російська влада не виключає можливості проведення ще одного призову в межах "часткової мобілізації".

Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони у Twitter.

Зазначається, що 22 січня ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійними паспортами виїхати з РФ. Чоловікам заявили, що їхні імена є в списках на мобілізацію.

Крім того, 23 січня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує бути чинним. Так він відповів на питання, чому цей захід не було офіційно скасовано, як заявлали раніше.

"Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити потребу у великій кількості особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, водночас мінімізуючи внутрішні інакомислення", - вважає британська розвідка.

Нагадаємо, 21 вересня минулого року президент Росії Путін оголосив "часткову мобілізацію" в РФ, міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що буде мобілізовано 300 000 резервістів. Пізніше з’ясувалося, що у засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію мільйона людей.

Щоб "мотивувати" росіян йти на війну, влада почала їх заохочувати. Так, у російській Туві сім’ям мобілізованих чоловіків видавали баранів та гуманітарну допомогу. А родичі мобілізованих жителів російського Сахаліну отримали по 5 кг риби.

У російському Кургані мобілізованим на війну в Україну чоловікам видавали безкоштовно 1 кг сала. Крім того, росЗМІ показали сюжет про те, як батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада".

21 грудня минулого року Путін оголосив про план збільшення армії до 1,5 млн осіб. Однак, на думку міністерства оборони Великої Британії, незрозуміло, коли цей рівень може бути досягнутий. Також у Росії збираються підвищити максимальний призовний вік – з 27 до 30 років.

Наприкінці жовтня міністр оборони РФ прозвітував про нібито завершення мобілізації. Після цього про таке ж оголосив Путін, але відповідного указу не підписав.

Командування ЗСУ пропонує росіянам, яких відправили на війну в Україну, здатися в полон і повернутися живими. Україна гарантує медичну допомогу, звʼязок з рідними, дотримання Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Аби здатися в полон, треба звʼязатися з представниками ЗСУ за номерами: + 38 066 580 34 98, + 38 093 119 29 84. Дзвонити можна цілодобово. Також можна скористатися чатботом у Телеграм – "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot). Це можуть зробити не лише військові, а й родичі.

Якщо звʼязку немає зовсім, здатися в полон можна так: вийти до позицій українських військових, гучно заявити бажання здатися, розрядити зброю, відʼєднати магазин, позначити бажання здатися матеріалом білого кольору – прапором чи повʼязкою.