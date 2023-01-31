Новий президент Чехії поспілкувався з лідеркою Тайваню, ризикуючи викликати гнів Китаю

Петр Павел став першим обраним главою європейської держави, який зважився на такий крок.

Петр Павел, новообраний президент Чеської Республіки, провів телефонну розмову з президенткою Тайваню Цай Івень.

“Сьогодні я розмовляв з президенткою Тайваню Цай Інвень. Я подякував їй за привітання та запевнив, що Тайвань і Чеська Республіка поділяють цінності свободи, демократії та прав людини. Ми домовилися зміцнювати наше партнерство”, – написав Павел у Твіттері.

Він також висловив сподівання, що в майбутньому матиме можливість особисто зустрітися з Цай.

Як пише Politico, лідери Європейського Союзу традиційно утримуються від прямих політичних контактів з владою Тайваню, обмежуючи офіційні обміни рівнем державних службовців і часто ведучи діалог поза радаром. Але міжнародна увага до Тайваню зростає внаслідок ескалації військових загроз Китаю щодо самовладного острова, який Пекін вважає своєю територією.

Таким чином Петр став першим обраним главою європейської держави, який зважився на такий крок, а це може викликати гнів Китаю.

Тайванські спостерігачі порівняли телефонну розмову Цай Інвень з Павелом із тією, яку вона провела з Дональдом Трампом, який також розмовляв з нею як із обраний президент США.

“Павел зайшов так далеко, що відповів “так” на запитання журналіста в одному з передвиборчих інтерв’ю, коли його запитали, чи відвідає він Тайвань, якщо його оберуть президентом. Цей крок був би безпрецедентним, оскільки діючі президенти країн-членів ЄС рідко бувають там. Я не можу згадати нікого”, – сказала засновниця дослідницького центру “China Observers in Central and Eastern Europe” Івана Караскова .

За повідомленнями чеських ЗМІ, китайські дипломати в Празі були “в контакті” з чеською владою, щоб спробувати завадити Павелу зателефонувати до Тайбею.

У Брюсселі дипломати вичікують, чи Пекін не помститься економічно. Так, Китай заблокував імпорт із Литви у 2021 році після того, як він почав налагоджувати зв'язки з Тайванем. Тоді ЄС був змушений діяти від імені балтійської держави та порушив судовий процес проти Китаю у Світовій організації торгівлі.

Цей крок Павела знаменує різкий розрив з політикою його попередника щодо Китаю. Нинішній президент Чехії Мілош Земан, який перебуває при владі з 2013 року, відстоював сильну пропекінську лінію, хоча вона дедалі більше суперечила іншим політичним важковаговикам у його рідній країні.

Земан навіть призначив Є Цзяньміна, колишнього голову правління Китайської енергетичної компанії, своїм почесним радником з економічних питань – доки бізнесмен-мільярдер не був секретно затриманий китайською владою в 2018 році. Його місцезнаходження залишається невідомим.

“Хоча громадській думці була байдужа позиція Чехії щодо Китаю, у політиці все інакше. Ті, хто був проти Земана, використовували його дружню політику до Китаю, щоб дистанціюватися від президента”, – сказав Петр Тума, запрошений співробітник Атлантичної ради.