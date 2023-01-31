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Греція не зможе дати Україні танки Leopard Україні, - BILD

Наразі Греція має більше танків Leopard, ніж будь-яка інша європейська країна.

Греція не зможе дати Україні танки Leopard Україні, - BILD
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не зможе дати Україні танки Leopard.

Про це повідомляє видання BILD.

"Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони необхідні для нашої власної оборонної стратегії", - сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Він зазначив, що відносини між Грецією та Туреччиною "вкотре загострилися" через давню суперечку про належність територій в Егейському морі.

Зазначимо, що Греція має більше танків Leopard, ніж будь-яка інша європейська країна: близько 350 Leopard 2 та 500 Leopard 1.

Нагадаємо, раніше іністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

Наразі, за його словами, танкова коаліція налічує 12 учасників. 

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