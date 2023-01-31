Джонсон у Вашингтоні зустрінеться з республіканцями, аби спонукати їх продовжувати підтримку України

Колишній британський премʼєр матиме зустрічі з законодавцями та виступить перед приватним республіканським клубом.

Колишній британський премʼєр-міністр Борис Джонсон цього тижня зустрінеться у Вашингтоні із законодавцями з Республіканської партії, аби наполягати на продовженні допомоги українцям. Про це пише Reuters.

За словами конгресмена Джо Вілсона, який є членом комітету Палати представників з закордонних справ, Джонсон має виступити в приватному республіканському клубі. Сенатор Тодд Янг також повідомляв, що Джонсон повинен зустрітися з групою сенаторів-республіканців.

У середу експремʼєр обговорить необхідність єдності та підтримки Заходу для України і того, що ще можна зробити проти російської загрози, в аналітичному центрі Atlantic Council.

Республіканці, як відомо, тепер мають лідерство в нижній палаті Конгресу, а деякі з них висловлювалися за припинення військової допомоги України.