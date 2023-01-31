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Столтенберг може залишитися на посаді генсека НАТО, серед інших кандидатур є Рютте та Воллес, – ЗМІ

За словами високопоставленого дипломата блоку, є загальне відчуття, що “настав час подихати свіжим повітрям”.

Столтенберг може залишитися на посаді генсека НАТО, серед інших кандидатур є Рютте та Воллес, – ЗМІ
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар блоку НАТО Єнс Столтенберг може у вересні, коли завершується термін його повноважень, залишитися на посаді. 

Це є одним із найбільш вірогідних варіантів, про який говорять зараз європейські дипломати, пише Politico.

Водночас серед інших популярних кандидатів на крісло очільника Альянсу є прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас і міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

“Третю групу менше згадуваних імен складають прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, президент Словаччини Зузана Чапутова та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини”, – зазначає видання.

Так, очікується, що наступний генеральний секретар повинен жорстко балансувати, заохочуючи столиці продовжувати постачати зброю в Україну та нарощуючи власну оборону НАТО – формально залишаючись осторонь конфлікту. 

“Мало хто проходить перевірку на цю надзвичайно делікатну роль”, – пише Politico.

За словами, високопоставленого дипломата НАТО, є загальне відчуття, що “настав час подихати свіжим повітрям”. Однак союзники врешті-решт можуть перестрахуватися і залишити посаду за Столтенбергом.

Оскільки всі генеральні секретарі НАТО досі були чоловіками, у лавах блоку існує тиск, щоб призначити жінку.

Однак деякі союзники наполягають на більшій регіональній різноманітності. Столтенберг обіймає цю посаду з 2014 року і є колишнім прем'єр-міністром Норвегії. Його останніми попередниками були данці, голландці та британці.

Термін повноважень нинішнього генерального секретаря швидко продовжили в березні минулого року після вторгнення Росії в Україну. Багато чиновників тепер вважають, що ще одне продовження для Столтенберга, хай і коротке, є серйозною нагодою.

Давній лідер вважається надійним та, як і раніше, сприймається як рідкісний високопосадовець, який може зберігати холоднокровність – і дотримуватися сценарію – навіть під час найсерйозніших криз.

Однак надання Столтенбергу короткострокової відстрочки може призвести до того, що майбутнє рішення про його наступника зіткнеться з конкуренцією за найвищі робочі місця в ЄС у 2024 році, а також з президентськими виборами в США.

Представник НАТО відмовився уточнити наміри Столтенберга. Відповідаючи на запитання про це у грудні, генсек Альянсу сказав BBC: “Зараз я зосереджений на своїх обов’язках. Я не думаю про те, що станеться після мого перебування на посаді”.

Нагадаємо, очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс добре підготувався до можливого прямого військового зіткнення із Росією.

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