Саакашвілі переведений у реанімацію у критичному стані, - ЗМІ

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, а також його близькі, повідомили про його переведення до реанімації.

Про це повідомляє DW.

Про переведення Саакашвілі у реанімацію повідомила депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яку пов'язують із Саакашвілі близькі стосунки.

Також про те, що Саакашвілі перевели в реанімацію, заявив член "Єдиного національного руху" Георгій Чаладзе. Цю інформацію підтвердив і адвокат Шалва Хачапурідзе.

Водночас, у клініці "Вівамеді" запевняють, що Саакашвілі перебуває в палаті, як і раніше. Зокрема, про це сказала директорка клініки Ніно Надірадзе.

Як раніше повідомлялось, Сейм Польщі у своїй резолюції закликав владу Грузії негайно відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. Також польські парламентарі закликали міжнародну спільноту врятувати життя Саакашвілі.

Перед тим президент України Володимир Зеленський звернувся з приводу стану Михеїла Саакашвілі до народу і влади Грузії. Президент закликав проявити милосердя, особливо у передріздвяний час, оскільки те, що зараз відбувається з Михеїлом, є знущанням, котре не личить Грузії, і його слід припинити.