США планують оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні

Вже незабаром адміністрація президента США Байдена планує оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні.

Про це повідомила перша заступниця прес-секретаря Білого дому Олівія Далтон.

“Ми нині відправляємо значну частину зброї й безпекової допомоги Україні, аби задовольнити їхні потреби на полі бою у відповідь на російську агресію. Ми вже відправили, артилерію, боєприпаси, броньовані транспортні засоби, важливе обладнання для ППО. Ми регулярно спілкуємося з (українською стороною - ред.) щодо їхніх потреб на полі бою. Я очікую, що у нас буде більше безпекової допомоги, про яку ми зможемо оголосити незабаром”, - сказала Далтон.

При цьому вона не стала коментувати недавню заяву Джо Байдена, коли той сказав, що США поки не відправлятимуть в Україну винищувачі F-16.

Як раніше повідомлялось, США не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.