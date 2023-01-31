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США планують оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні

Точні строки та склад пакету не повідомляються.

США планують оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні
Фото: EPA\UPG

Вже незабаром адміністрація президента США Байдена планує оголосити про новий пакет безпекової допомоги Україні.

Про це повідомила перша заступниця прес-секретаря Білого дому Олівія Далтон.

“Ми нині відправляємо значну частину зброї й безпекової допомоги Україні, аби задовольнити їхні потреби на полі бою у відповідь на російську агресію. Ми вже відправили, артилерію, боєприпаси, броньовані транспортні засоби, важливе обладнання для ППО. Ми регулярно спілкуємося з (українською стороною - ред.) щодо їхніх потреб на полі бою. Я очікую, що у нас буде більше безпекової допомоги, про яку ми зможемо оголосити незабаром”, - сказала Далтон.

При цьому вона не стала коментувати недавню заяву Джо Байдена, коли той сказав, що США поки не відправлятимуть в Україну винищувачі F-16.

Як раніше повідомлялось, США не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

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