США не виявили ознак нецільового використання військової допомоги Україні, - Reuters

Станом на грудень 2022 року Світовий банк виділив Україні понад 13 мільярдів доларів, значна частина яких надійшла зі США.

Сполучені Штати Америки не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Про це повідомлє "Європейська правда" із посиланням на агентство Reuters та на міністерство фінансів США.

"У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена", – зазначила речниця відомства Меган Аппер.

Вона додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком, а також із Україною та іншими партнерами, для відстеження американських коштів, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням".

Станом на грудень 2022 року Світовий банк виділив Україні понад 13 мільярдів доларів у межах програми "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні", значна частина яких надійшла зі США.

Кошти з програми PEACE виплачуються українській владі через місяць після того, як співробітники банку переконаються, що вона виплатила зарплати вчителям і державним службовцям, а також пенсійні виплати.

США вже створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, минулого тижня заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд оголосила, що в Києві перебувають аудитори, які перевіряють цільовість використання фінансової та безпекової допомоги американців.