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Тричі оголошували повітряну тривогу, бо в Білорусі літали винищувачі Міг-31, - Ігнат

Це були тренувальні польоти.

Тричі оголошували повітряну тривогу, бо в Білорусі літали винищувачі Міг-31, - Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що оголошення повітряної тривоги у вівторок, 31 січня, пов'язане зі зльотами російських винищувачів МіГ-31К.

Про це речник Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі національного телемарафону.

«Вони (оголошення про повітряну тривогу -ред.) були масштабними за географією, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал». Тому і оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака. Те, що вони не були тривалими, говорить про те, що це звичайні тренувальні польоти», – розповів Ігнат.

За його словами, ці навчальні польоти можуть здійснюватися з метою тиску на Україну і Європу.

«МіГ-31 злітають як на території РФ, як це було сьогодні, так і з території Білорусі. Цей літак – психологічний фактор тиску на країни Європи. У російських токшоу не припиняється істерія погроз ядерного удару. Коли ударів немає, фактор впливу і на наше населення - це впливає і на економіку, і на людей», – додав він.

Зазначимо, що 31 січня тричі оголошували повітряну тривогу на всій території України.

Раніше Ігнат сказав, що Україна не зможе впоратися з іранськими балістичними ракетами “Fateh” і “Zolfaghar”, у разі якщо їх отримає російська армія. 

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