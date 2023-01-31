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Ведемо переговори щодо розблокування рішень по літаках і ракетах, - Кулеба

Для українських дипломатів у ключових столицях це стало пріоритетом.

Ведемо переговори щодо розблокування рішень по літаках і ракетах, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україна наразі веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість та послідовність. ЗСУ мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави", - сказав Кулеба.

Він наголосив, громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, які ми ще потребуємо.

"Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо переговори для розблокування всіх цих рішень", - акцентував Кулеба.

Міністр розповів, що наказав усім українським дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.

"Впевнений, що ЗСУ неодмінно отримають всю необхідну зброю. Закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони США Марк Еспер закликав надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії ATACMS.

Президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів заявив, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.

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