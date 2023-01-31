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Через похолодання споживання електроенергії зростає, в системі – значний дефіцит, – Укренерго

Аварійні графіки наразі не застосовуються.

Через похолодання споживання електроенергії зростає, в системі – значний дефіцит, – Укренерго
Фото: EPA

Станом на 31 січня споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

В компанії нагадали, що через російські атаки виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", – додали в НЕК.

Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення не застосовують. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень.

 

Нагадаємо, у понеділок, 30 січня, споживання електроенергії збільшилося порівняно з вихідними, що характерно для початку робочого тижня.

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