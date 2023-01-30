Споживання електроенергії з початком робочого тижня підвищилося, дефіцит значний, - Укренерго

Наразі всім обленерго доведено ліміти споживання, які діють протягом доби.

Споживання електроенергії у понеділок збільшилося порівняно з вихідними, що характерно для початку робочого тижня, відповідно, дефіцит в енергосистемі значний.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Наразі всім обленерго доведено ліміти споживання, які діють протягом доби.

Станом на ранок 30 січня аварійні відключення, спричинені перевищенням лімітів, поки що не застосовували.

Водночас, за інформацією на сайті "ДТЕК Одеські електромережі", на Одещині продовжують діяти аварійні відключення світла через пошкодження інфраструктури під час ракетної атаки російських загарбників 26 січня.

"Укренерго" також повідомила, що у вихідні декілька енергоблоків електростанцій було виведено в ремонт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 30 січня, Укренерго підвищила денні ліміти споживання електроенергії і знизила нічні.