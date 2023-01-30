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​СБУ затримала агента Росії, який коригував ракетні удари по Харкову і збирав дані про СЗУ

Ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого завербували в листопаді минулого року.

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у Харкові. Чоловік збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів українських військових на території міста.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Харкову. Інформацію затриманий переправляв окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер "Телеграм".

Чоловіка затримали поблизу міського об’єкту критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого завербували в листопаді минулого року. Для виконання завдань ворога він обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами ЗСУ і також фіксував їхні локації.

Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, нваслідок ракетного удару Росії по житловому чотириповерховому будинку в Харкові минулої ночі загинула жінка похилого віку, троє людей постраждали.

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