Рятувальники погасили пожежу, що виникла в чотириповерховому житловому будинку після влучання російської ракети С-30.

Унаслідок ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Харкові загинула жінка похилого віку, троє людей постраждали.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичанийх ситуацій.

"29 січня близько 23:00 центральна частина Харкова знову була атакована російською ракетою (попередньо С300). Вона влучила у чотирьохповерховий житловий будинок. Вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх. Виникла пожежа.

Загинула літня жінка. Її чоловіка врятували рятувальники. Він та ще двоє мешканців отримали поранення.

До місця виклику були направлені шість пожежних автоцистерн, дві автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

"На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі біля 450 кв.м. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали. На місці події працюють близько 40 чоловік особового складу ДСНС. О 23:38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03:18 повністю ліквідувати", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, в неділю, 29 січня, близько 23:00 російські військові почали обстріл Харкова і Харківської області. Російська ракета влучила в житловий будинок у центрі міста.