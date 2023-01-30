Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)

У неділю, 29 січня, близько 23:00 російські військові почали обстріл Харкова і Харківської області.

“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що під ударом росіян опинився Київський район міста.

“Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі”, – зазначив він.

Оновлено 23:19. За інформацією Синєгубова, зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок в центрі Харкова.

"Київський район. Попередньо ракетою С-300. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", – йдеться у повідомленні.

У Харківській області – повторна загроза ракетних ударів. Повітряна тривога триває, поінформував Оперативний ЗСУ.

Оновлено 00:07. Внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів. Є поранені, повідомляють Збройні сили України.

Олег Синєгубов зазначає, що станом на зараз відомо, що внаслідок удару постраждало троє людей. Рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, противник протягом доби 29 січня здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення.