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Бійці ДСНС врятували на Київщині поранене оленятко

Тварину зігріли і відвезли до ветеринарної клініки, де передали лікарям.

Бійці ДСНС врятували на Київщині поранене оленятко
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 30 січня, рятувальники Київської області врятували поранене оленятко.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники з Таращі виїхали на порятунок маленького пораненого оленятка. 

“Ймовірно, він тікав від лісових хижаків, але, знесилившись, впав на кризі посеред місцевої водойми”, - повідомили в пресслужбі. 

Співробітники ДСНС змогли витягнути оленятко на берег за допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга. Після цього тварину зігріли, замотавши у ковдру, і відвезли до ветеринарної клініки, де передали лікарям.

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, у с. Нижча Дубечня Київської області чоловік пішов під воду, коли рятував собаку, котра провалилась під кригу.

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