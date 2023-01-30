Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії Чернігівщину

Російські окупанти 30 січня обстріляли населені пункти Чернігівської області з мінометів та артилерії.

Як повідомляє оперативне командування "Північ", від 17:05 до 17:10 отримали інформацію про 2 "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, в районі села Клюси.

"З 18:30 до 18:40 повідомили про 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Леонівка. Втрат серед о/с та техніки немає", - додали в кмандуванні.

Наразі про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, вдень 30 січня російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області. Пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. Є поранений житель.

Близько 10:20 ранку російські військові обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.