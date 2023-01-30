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Раді пропонують визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією (документ)

Нардепи хочуть також звернутися з відповідним проханням до урядів і парламентів країн світу, а Офісу Генпрокурора, СБУ та МВС висловити пропозицію активізувати досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо "вагнерівців".

Раді пропонують визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією (документ)
Фото: Новинарня

Верховній Раді пропонують визнати ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Нардепи зареєстрували відповідний проєкт постанови.

Як ідеться в тексті документа, що є в розпорядженні LB.ua, "вагнерівці" на території України використовують "злочинні методи, які мають невибірковий характер і несуть загрозу життю і здоров’ю цивільного населення, мають ознаки масового порушення міжнародного гуманітарного права". Також члени ПВК "відповідальні за численні випадки неправомірного і необґрунтованого воєнною необхідністю застосування зброї проти мирного населення України, акти жорстокості і жорстокого поводження, примусового переміщення цивільних осіб, зґвалтування, викрадення дітей, масові страти, збройні напади на заклади освіти, охорони здоров’я, культові споруди тощо".

Як зазначають співавтори постанови, міжнародний характер злочинної діяльності ПВК "Вагнер" підтверджується її дестабілізаційними діями та незаконними операціями у країнах Африки (ЦАР, Малі, Лівія) та Близького Сходу (Сирія).

Депутати пропонують Раді також звернутися з відповідним проханням до урядів і парламентів країн світу, а Офісу Генпрокурора, СБУ та МВС - активізувати досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо осіб, зокрема ПВК "Вагнер", яких підозрюють у вчиненні злочинів на території України.

Нагадаємо, нещодавно Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цією ПВК.

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