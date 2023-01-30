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У Росії, ймовірно, вже дефіцит іранських дронів, - Ігнат

Восени "шахіди" запускали ледь не кожної ночі.

У Росії, ймовірно, вже дефіцит іранських дронів, - Ігнат
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба повітряного командування "Південь"

Зниження кількості запусків іранських безпілотників пов'язане з дефіцитом у Росії іранських дронів-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами речника, восени "Шахіди" запускали ледь не кожної ночі. Наразі ж частота їх використання суттєво знизилася. Так, Росія запустила:

  • у новорічну ніч 45 дронів,
  • у ніч на 2 січня – 39,
  • у ніч на 26 січня – 24.

У Повітряних силах припустили, що така тенденція, ймовірно, пов'язана з дефіцитом у Росії іранських дронів-камікадзе.

Також речник зауважив, що Україна від початку масованих обстрілів навчилася ефективно знищувати ці "мопеди", а також отримує нове озброєння від західних партнерів, яке допомагає у цьому. Так, наприклад, під час масованої атаки 26 січня вдалося знищити усі дрони, які запустила Росія.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що інтервали між російськими ракетними атаками збільшуються, бо темпи виробництва ракет в РФ не встигають за їх використанням.

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