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У лікарнях Дніпра лишаються десять поранених через ракетний удар 14 січня

Усі пацієнти в стабільному стані.

У лікарнях Дніпра лишаються десять поранених через ракетний удар 14 січня
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У лікарнях Дніпра ще залишаються 10 поранених через ракетний удар російських окупантів, який стався 14 січня. Серед них 9-річна дівчинка. 

Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА, інформує Радіо Свобода.

Серед тих, хто лікується в стаціонарі, – семеро жінок і двоє чоловіків, а також дитина. Усі пацієнти в стабільному стані. Решта постраждалих лікується амбулаторно.

Серед постраждалих четверо – це переселенці, які знайшли прихисток у Дніпрі.

За інформацією міськради Дніпра, у місті діють два штаби з допомоги постраждалим через ракетний удар. Там, зокрема, фіксують заяви людей про втрачене та пошкоджене майно, а також допомагають оформити соціальні виплати й компенсації.

Нагадаємо, 14 січня у Дніпрі російські окупанти під час ракетного обстрілу України влучили у багатоповерховий житловий будинок. 46 людей загинули. 

Офіс Генпрокурора оголосив підозру російському полковнику, який забезпечував нанесення ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільним об’єктам в Україні, зокрема, по житловому будинку в Дніпрі 14 січня.

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