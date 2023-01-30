Росія мобілізує нових солдатів і активно нарощує озброєння, – Столтенберг

У НАТО не бачать жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, спостерігається підготовка Росії до нового наступу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна, спровокована Путіним. Він вирішив вторгнутися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі і може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада в Москві готуються до миру", – заявив Столтенберг.

Більше того, зараз в діях Росії спостерігається зовсім протилежне.

"Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси", – зазначив Столтенберг.

Росії вдається нарощувати свій арсенал в тому числі завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.

"І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив свою спільну мету цього вторгнення, яка полягає у тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну. Отже, поки це так, ми маємо бути готовими до довгого шляху", – підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.