Прем'єр Польщі назвав умову передачі Україні винищувачів F-16

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 лише у координації з НАТО.

Польща координує з партнерами по НАТО усі дії, спрямовані на посилення оборонних спроможностей України, у тому числі і надання винищувачів F-16.

Про це заявив на пресконференції прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, відповідаючи на питання про надання Україні своїх літаків F-16.

"Усі дії, спрямовані на посилення оборонних сил України, ми координуємо з нашими партнерами по НАТО, включно з введенням систем Patriot в Україну, а також організацією потужного танкового угруповання у вигляді танків Leopard та інших сучасних танків”, – зазначив Моравецький.

Він додав, що як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО.

Нагадаємо, крім 14 раніше анонсованих танків Leopard 2, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy (модернізована версія Т-72).