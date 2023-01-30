В Україну завезли отруйний арахіс, - Держпродспоживслужба

У магазинах Одеси та області, а також Івано-Франківщини, з'явився небезпечний для здоров'я арахіс, який було привезено з Єгипту.

Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що в арахісі виявили перевищення максимально допустимих рівнів афлотоксинів.

"Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність", - йдеться в повідомленні.

Афлатоксин-В1 - отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Нагадаємо, в червні через спалах сальмонельозу в Києві демонтували точку з продажу шаурми.