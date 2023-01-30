У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду

У Києві судитимуть керівника фірми з російськими бенефіціарами за постачання неякісного медичного обладнання до столичних лікарень.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами Центрального апарату СБ України скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника приватного підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами під час постачання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу)", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що в листопаді 2019 року між Департаментом охорони здоров’я КМДА та приватним підприємством було укладено договір про постачання трьох рентгенівських апаратів для лікарень Києва на загальну суму близько 25 млн гривень.

Однак, з грудня 2019 року (час здійснення поставки обладнання) по теперішній час вказані апарати належним чином не функціонують та мають дефекти, що не дозволяють експлуатувати рентгенівську систему для отримання рентгенівських знімків та їх друк.

Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, Департаменту охорони здоров’я КМДА завдано збитків у розмірі близько 13 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Для відшкодування збитків майно підозрюваного заарештовано.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила розкрадання 1,5 млн гривень на будівництві ковід-відділення на Закарпатті. А в серпні 2020 року чиновникам Закарпатської ОДА повідомили про підозру в розтраті 29,5 млн гривень з фонду боротьби з COVID-19.